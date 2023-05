Arrivano conferme sull'interesse dell'Inter per Nacho Fernandez, difensore spagnolo in scadenza di contratto con il Real Madrid. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo profilo viene valutato in maniera attenta e concreta in casa nerazzurra per il dopo Skriniar. Nacho, 33 anni e con alle spalle 5 Champions League vinte, nella sua carriera ha fatto l'esterno sia il centrale nella linea a quattro. C'è stato un contatto tra le parti, anche se è ancora possibile il rinnovo con il Real o un trasferimento al Villarreal. Nella lista nerazzurra c'è anche Pavard del Bayern Monaco: "Il francese era stato sondato già a gennaio, ma, a differenza di Nacho, non è libero a parametro zero", precisa la Rosea.

