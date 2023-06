L'indiscrezione lanciata oggi dall'Indipendent non deve spaventare: l'Inter non vuole cedere Federico Dimarco, nonostante i recenti interessamenti di Real Madrid e Manchester United sbandierati dall'Inghilterra. Questo quanto assicura La Gazzetta dello Sport, secondo la quale ci vorrebbe una proposta davvero irrinunciabile per far traballare il club nerazzurro, che considera Dimash un punto fermo per il presente e il futuro.

"Non a caso ha deciso di ridisegnare la fascia sinistra vendendo Gosens, sul quale ci sono l'Union Berlino, il Wolfsburg e una formazione della Premier League - si legge -. Il sostituto del tedesco? Sarà Carlos Augusto del Monza, ma la titolarità di Dimarco non è in dubbio. Idem la volontà dell'esterno cresciuto nelle giovanili nerazzurre di restare a Milano. E' interista nel dna e, se la dirigenza gli farà sentire il suo apprezzamento, confermandogli quanto è importante per il progetto, non avrà nessun dubbio sul suo futuro. Il tutto al di là di un rinnovo di contratto che nei prossimi mesi la dirigenza gli proporrà per "premiare" il rendimento avuto nel 2022-23 e perché l'ingaggio di Federico (1,8 milioni) è più basso di molti dei suoi compagni", conclude la Gazza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!