Cuadrado si opera al tendine e ne avrà almeno per tre mesi. Almeno. Di conseguenza, l'intervento che affronterà il colombiano tra martedì e mercoledì, costringerà l'Inter a tornare forzatamente sul mercato come ammesso ieri anche da Ausilio.

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, appare complicato anticipare il colpo Tiago Djaló, che resta un obiettivo per l'estate avendo tra l'altro già trovato l'accordo con i nerazzurri. Si andrà, quindi, su un prestito secco, considerando l'impossibilità di investire grosse cifre. Il nome nuovo (vecchio pallino) è quello di Meunier, 32enne belga ai margini del Dortmund anche a causa di un lungo stop per infortunio: appena due presenze in Bundesliga in questa stagione. L'ex PSG ha il contratto in scadenza a fine stagione e - secondo la rosea - potrebbe anche liberarsi subito dai tedeschi.

L'altra via è anticipare il colpo Buchanan, 23enne canadese del Club Bruges, un po' come si fece con Gosens. Qui però ci sarebbe da mettere sul piatto almeno 15 milioni per il cartellino e c'è grande concorrenza: si potrebbe tentare di posticipare il pagamento. La dirigenza farà presente alla proprietà che questa sarebbe la scelta più futuribile e saggia, anche in vista di un restyling sulla fascia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!