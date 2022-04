La Juventus sta sistemando tutte le situazioni pendenti dei giocatori a fine contratto, tranne una: quella di Federico Bernardeschi . L'esterno offensivo carrarese, arrivato in bianconero dalla Fiorentina nel 2017, non ha ancora ricevuto proposte concrete dal club, ha lasciato l'agenzia di Mino Raiola per aggregarsi alla scuderia di Federico Pastorello dopo che il precedente procuratore gli aveva prospettato una strada per restare alla Juve attorno a una bozza d’accordo al ribasso per un triennale da 2,5 milioni più bonus, pochi rispetto ai 4 milioni percepiti attualmente e che pensa ancora di valere. Secondo la Gazzetta dello Sport , Bernardeschi non vuole lasciare Torino a meno che non gli si prospetti davanti la proposta della vita: che potrebbe arrivare dall'Italia, e nello specifico da Milano.

Per Inter e Milan, infatti, Bernardeschi potrebbe rappresentare un'ottima opportunità low cost: Beppe Marotta, in particolare, potrebbe azzannare la preda visti i ritardi nel definire il rinnovo di Ivan Perisic. Già qualche settimana fa, del resto, Marotta ricordò che Paulo Dybala non è l'unico in regime di svincolo alla Continassa. "Pastorello è al lavoro. Se trattative non risultano è perché Bernardeschi spera ancora in una proposta della Signora. Le valutazioni del club a quanto pare sono abbastanza risolute, fondate su un’esperienza di cinque anni in cui, al di là delle strutturate valutazioni tecniche, forse le aspettative erano diverse anche come volto della Juve fuori dal campo. E anche la pubalgia che ha tormentato questa seconda parte di stagione di Bernardeschi può aver aggiunto ragioni di riflessione, oltre ad aver azzoppato forse in maniera fatale la possibilità di aumentare il potere contrattuale con la forza delle prestazioni".