Altro che addio. Secondo la Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar è pronto a firmare il rinnovo di contratto con l'Inter: lo slovacco è legatissimo ai nerazzurri e non ha alcuna intenzione di lasciare Milano in estate. In tal senso, parecchio esplicativi i post social del difensore subito dopo la delusione per lo scudetto sfumato. Skriniar vuole l'Inter e l'Inter vuole Skriniar.