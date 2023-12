Ha fatto quello che ha potuto l'Inter, creando forse le occasioni più importanti al cospetto di un avversario che forte dell'inerzia di due risultati su tre ha sì giocato la sua partita ma quasi rinunciando a concludere a rete, puntando prima sul possesso palla poi sul controllo del gioco. Si chiude pertanto sullo 0-0 l'ultima sfida del girone D di Champions League tra i nerazzurri e la Real Sociedad, punteggio che premia i baschi col primo posto grazie alla miglior differenza reti complessiva. I nerazzurri mancano per l'ultima volta l'appuntamento con la leadership del gironcino, vista la riforma del torneo che entrerà in vigore nella prossima stagione. E lunedì, a Nyon, saranno potenzialmente brividi forti nel sorteggio degli ottavi di finale.

IL TABELLINO

INTER-REAL SOCIEDAD 0-0

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 7 Cuadrado, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu (82' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (65' 23 Barella), 32 Dimarco (79' 95 Bastoni); 9 Thuram (65' 8 Arnautovic), 70 Sanchez (65' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 14 Klaassen, 31 Bisseck, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

REAL SOCIEDAD: 1 Remiro; 18 Traoré, 5 Zubeldia (77' 6 Elustondo), 24 Le Normand, 3 Aihen Munoz (85' 17 Tierney); 14 Kubo (85' 9 Carlos Fernandez), 4 Zubimendi, 8 Merino, 12 Zakharyan (77' 28 Magunacelaya); 19 Sadiq (61' 22 Turrientes), 10 Oyarzabal.

In panchina: 32 Marrero, 2 Odriozola, 16 Olasagasti, 20 Pacheco, 21 André Silva, 26 G. De Zarate, 39 Dadie.

Allenatore: Imanol Alguacil.

Arbitro: Schärer (SUI). Assistenti: Erni - Zogaj. Quarto ufficiale: Tschudi. VAR: San. Assistente VAR: Millot.

Note

Spettatori: 69.010

Ammoniti: Zubeldia (R), Zakharyan (R), Kubo (R), Lautaro Martinez (I), Elustondo (R)

Corner: 1-5

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

96' - Fischia Scharer, rien ne va plus a San Siro! Finisce 0-0 tra Inter e Real Sociedad, i baschi chiudono al primo posto nel girone D.

95' - Lautaro! Tiro al volo del Toro su spizzata di Acerbi da cross di Barella, palla alta.

92' - Ultimi assalti, seppur a velocità ridotta, per l'Inter. Cross di Barella respinto da Elustondo.

90' - Sei minuti di recupero.

89' - Crossa Bastoni, Remiro esce e anticipa Frattesi.

86' - Ultimi cambi per la Real Sociedad: in campo Carlos Fernandez e Tierney, fuori Kubo e Munoz.

85' - Altro cartellino giallo per il neoentrato Elustondo.

84' - Gara che ora diventa più maschia, c'è Zubimendi a terra dolorante dopo uno scontro con Asllani.

82' - Asllani prende il posto di Calhanoglu.

81' - Scambio Frattesi-Cuadrado, lancio del colombiano per Lautaro anticipato in uscita da Remiro. Proprio Lautaro è stato ammonito in occasione delle proteste

77' - Doppio cambio per la Real Sociedad: dentro Magunacelaya per Zakharyan e Elustondo per Zubeldia.

76' - Cambia subito idea Scharer, niente rigore e giallo per Kubo per simulazione. Ammonito in precedenza un giocatore dell'Inter.

75' - Calcio di rigore per la Real Sociedad. Kubo salta due difensori, Calhanoglu lo atterra in area. Scharer però va subito a rivedere l'azione all'ofr.

74' - Altro cross di Dimarco, torre di Lautaro a provare a servire Arnautovic controllato a vista da Le Normand, Remiro esce e blocca.

72' - Fallo su Remiro, punizione per la Real Sociedad. Sprecata però dai baschi.

71' - Dimarco crossa per Lautaro che colpisce centrale di testa, Remiro blocca.

68' - Proteste Real Sociedad per un contatto in area Inter tra Cuadrado e Oyarzabal, l'azione prosegue con Lautaro che calcia alto ma in fuorigioco.

68' - Tiro senza troppe pretese di Zakharyan che trova una deviazione, corner per i baschi.

65' - Sono tre i cambi di Inzaghi: Lautaro rileva Sanchez, Arnautovic entra al posto di Thuram e Barella prende il posto di Mkhitaryan.

64' - Si preparano a entrare Lautaro e Barella.

61' - Dopo qualche istante di attesa, Turrientes riesce ad entrare per Sadiq.

60' - Ottima azione in costruzione dal basso dell'Inter, conclusa da Cuadrado con un rasoterra un po' strozzato che termina fuori.

59' - Alguacil muove la prima pedina: pronto a entrare Turrientes.

56' - Palla che galleggia in area Real Sociedad, Thuram appoggia per Frattesi che arriva forse un decimo di secondo dopo rispetto al lecito e manda fuori.

55' - Anche Inzaghi chiama i suoi per spingerli a essere più incisivi.

54' - Bella idea di Acerbi per Thuram, torre del francese per Frattesi che viene anticipato. Ma l'Inter recupera.

51' - Kubo salta bene Mkhitaryan poi perde tempo e si impantana tra cinque difensori, Darmian libera.

50' - Mkhitaryan strappa palla a Merino al limite dell'area basca, ma Scharer vede fallo dell'armeno.

49' - Calcia Dimarco, respinge Le Normand. Poi ottimo controllo di Acerbi che però poi sbaglia l'appoggio.

48' - Trattenuta netta di Munoz su Cuadrado, punizione interessante per l'Inter.

47' - Lancio di Cuadrado per Dimarco che prima perde palla, poi la recupera, infine riesce a ottenere una rimessa laterale.

46' - Si alza Lautaro Martinez per il riscaldamento.

----

22.02 - La Real Sociedad batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.01 - Le due squadre tornano in campo per la ripresa.

----

47' pt - Scharer fischia la fine del primo tempo: Inter e Real Sociedad a riposo a reti bianche.

46' pt - Iniziato il minuto di recupero.

45' - Ancora Inter, ancora Thuram razzente. Palla del francese a Mkhitaryan che temporeggia troppo prima di servire Dimarco la cui conclusione è parata a terra da Remiro.

44' - Zakharyan prova a fermare Frattesi lanciato in avanti con i modi spicci, giallo anche per il russo.

43' - Cross di Dimarco, si coordina Acerbi ma liscia completamente la sfera.

41' - Prova la torre di testa Merino, Carlos Augusto rimedia all'iniziale perdita dell'avversario mandando palla ancora in corner.

41' - Ripartenza Real Sociedad, gran lancio di Munoz per Kubo che trova un corner.

38' - Chance ghiottissima per l'Inter: Thuram si fa beffe di due avversari con la sua potenza, palla a Sanchez che temporeggia prima di provare il cross che viene respinto. Il cileno tocca la palla forse fuori dal campo, poi Mkhitaryan va a botta sicura trovando il muro di un difensore. Scharer, poi, fischia uno strano fuorigioco...

36' - Occasione Inter: vola Thuram sulla sinistra, il francese mette in mezzo dove la palla viene rimpallata prima che Mkhitaryan arrivi di testa mandando alto. Erano in sette a riversarsi in area avversaria.

33' - Parecchi errori in questa fase: prima Cuadrado sbaglia un pallone banale, poi è fuori misura il lancio per Oyarzabal sull'altro fronte.

33' - Merino lancia Sadiq, controllato alla perfezione da Darmian che lo costringe a mandare palla fuori.

31' - Bel recupero di Dimarco, poi però Mkhitaryan sbaglia nel lancio per Cuadrado: rimessa Real Sociedad.

27' - Tiro di destro del mancino Merino, opposizione di Carlos Augusto.

25' - Darmian un po' leggero nel passaggio ad un compagno viene anticipato, il capitano concede pure rimessa laterale agli avversari.

22' - Acerbi calcia trovando una deviazione, ma Scharer interviene per un precedente fallo di mano di Sanchez.

21' - Thuram va via in velocità servito da Calhanoglu, Zubeldia lo atterra e Scharer estrae il primo cartellino giallo.

18' - Oyarzabal prova a favorire il taglio di Munoz, Cuadrado ci mette la gamba e mura.

17' - Possesso palla della Sociedad che ha toccato l'80% nei primi 15 minuti.

16' - Dimarco costringe Kubo a crossare col destro, il nipponico manda fuori.

13' - Dimarco riceve da Calhanoglu e crossa colpendo un avversario. Poi Scharer fischia fallo ad Acerbi, Inzaghi protesta.

12' - Cuadrado si addormenta un po', Munoz gli porta via il pallone con un intervento un po' losco.

10' - Lancio di Calhanoglu troppo lungo per Cuadrado, palla in fallo laterale.

9' - Traoré avanza e calcia dalla distanza, mura Carlos Augusto. Aggressione importante da parte degli uomini di Alguacil.

7' - Kubo strappa palla a Dimarco in modo sospetto e mette in area, dove Frattesi taglia e spazza via.

6' - Remiro, portiere dei baschi, mostra la sua sicumera nell'attrarre il pressing nerazzurro per poi scaricare sui compagni.

5' - Kubo si accentra e prova il filtrante, Darmian libera. Buono spunto di Zubimendi.

3' - Fallo di Le Normand su Mkhitaryan, punizione Inter. Palla tesa di Calhanoglu respinta da Traoré.

1' - Acerbi entra duro ma regolare su Oyarzabal, Scharer fa proseguire. Sugli sviluppi, Frattesi guadagna il primo corner.

----

21.00 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.59 - Darmian e Oyarzabal davanti all'arbitro Scharer per il sorteggio.

20.57 - 'Te restet come on pirla col primo amore'. Lo striscione della coreografia della Curva Nord cita un verso di 'Porta Romana Bella', canzone di Nanni Svampa.

20.56 - Inter e Real Sociedad entrano in campo per il prepartita.

20.47 - Riscaldamento completato, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

---

