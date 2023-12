Come all'andata, la Real Sociedad decide di pressare ogni filo d'erba mosso dalla palla subito dopo il fischio d'inizio: l'emblema della strategia di Alguacil che viene subito dichiarata è Sadiq 'a uomo' su Sommer. Non c'è un giocatore smarcato tra i nerazzurri, costretti in avvio di partita a fare tante corse a vuoto di fronte alla rete di passaggi basca che assomiglia in certi momenti a un torello. Mai però fine a se stesso, piuttosto utilizzato per trovare il compagno tra le linee. Il meccanismo a volte si inceppa, come al 21': basta un appoggio sbagliato di Sadiq all'indietro per scatenare la corsa di Thuram che infiamma San Siro e costringe Zubeldia a spendere un giallo per fermarlo.

In linea di massima, i passaggi vanno quasi sempre a buon fine tra gli ospiti, tanto che dopo 25' quelli completati sono 215 all'interno di un 80% di possesso palla in casa dei vicecampioni d'Europa. Di occasioni, invece, neanche l'ombra; è anzi la squadra di Inzaghi che, nei rari momenti in cui ha la sfera tra i piedi, un minimo pericolo lo crea, soprattutto grazie al solito Thuram, l'unico che sfugge alle logiche di questo primo tempo strano in cui l'Inter non riesce a dominare la gara. Prima è Mkhitaryan ad alzare di testa sopra la traversa dal cuore dell'area di rigore, poi è Sanchez che si fa respingere il cross da Remiro dalla linea di fondo campo. Piano piano, i padroni di casa ritrovano le antiche certezze verso il tramonto dei primi 45': si ritrova addirittura a calciare in area Acerbi, cher sbuccia malamente un ottimo invito dalla sinistra di Dimarco. Zero a zero dopo il duplice fischio, risultato che va benissimo alla Real. Molto meno a Inzaghi, che probabilmente metterà mano alla formazione già all'intervallo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!