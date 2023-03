L'Arsenal si iscrive di prepotenza alla corsa per acquistare Denzel Dumfries. L'esterno olandese resta il sacrificio più probabile in casa Inter per fare cassa e, stando a quanto riferiscono da Oltremanica, i Gunners starebbero muovendo passi concreti per portare l'olandese a Londra.

Anche Manchester United e Chelsea sono da tempo sulle tracce di Dumfries, con Ten Hag suo grande estimatore e Blues ora più freddi considerando l'acquisto di Malo Gusto dal Lione. Come riferisce Football Insider, in questa stagione White si è disimpegnato in modo egregio nella posizione di laterale di destra, mentre Tomiyasu non ha trovato continuità. E allora l'idea di Arteta è quella di prendere uno specialista del ruolo e il nome dell'olandese dell'Inter è finito in cima alla lista.