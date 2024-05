L'unica casella virtualmente vuota nella rosa dell'Inter della prossima stagione è quella del vice Yann Sommer e la dirigenza è al lavoro da tempo per riempirla, con Bento Krepski obiettivo di vecchia data sul quale c'è ancora intenzione di insistere. In alternativa, si valuteranno altri profili che possano essere all'altezza dell'incarico e sarà il mercato stesso a proporli, com'è successo nei giorni scorsi quando all'Inter è stato offerto Marco Silvestri, in uscita da Udine dove ha perso il posto da titolare in favore di Maduka Okoye. Classe 1991, pur con un contratto in scadenza nel 2025 potrebbe salutare l'Udinese con un semplice indennizzo.

Nel mentre, Emil Audero non verrà riscattato ma è pronto a rimanere in zona Milano, visto che il Como gli ha messo gli occhi addosso e vuole affidargli una maglia da titolare per il ritorno in Serie A. Per Raffaele Di Gennaro, esordiente a Verona con una buona prestazione, si prospetta il rinnovo per un'altra stagione nel ruolo di terzo portiere. Ci sarà poi da decidere il futuro di Filip Stankovic, di rientro dall'esperienza formativa nella Genova blucerchiata. Prima di trovargli una nuova sistemazione, in caso di difficoltà nella trattativa Bento e in assenza di altri candidati, è possibile che Simone Inzaghi, come la scorsa estate, lo voglia con sé durante la fase di preparazione per valutarlo come potenziale secondo estremo difensore.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!