Azzedine Ounahi rappresenta una delle sorprese più liete di tutto il Mondiale in Qatar. Secondo quanto appreso da FcInterNews il giocatore marocchino è immediatamente finito sul taccuino di Piero Ausilio che lo ha promosso a pieni voti, passando pure alla richiesta di informazioni al suo club di appartenenza. E qui è arrivata lo doccia gelata. La quotazione del marocchino dell’Angers è già schizzata alle stelle, per una richiesta iniziale di 45 milioni di euro. Soldi che ovviamente al momento l’Inter non può spendere.