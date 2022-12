Inter su Chris Smalling? Il difensore inglese è in scadenza di contratto e con la Roma l'accordo per il rinnovo non è ancora stato trovato, quindi potrebbe essere un'occasione a zero per la prossima stagione.

Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, offerte vere del club nerazzurro per l'ex United ancora non sono state formulate. A gennaio, i suoi agenti James Featherstone e Will Thornton sono attesi in Italia. Si parte da Roma: Thiago Pinto vuole rinnovare, ma offre un anno solo alle attuali condizioni (3,5 milioni più premi), mentre le richieste dell'entourage del difensore sono più alte (biennale e con ritocco a 4,5 milioni a stagione). La partita si giocherà tutta lì, sul piano economico.