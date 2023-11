Che Andrea Colpani sia un giocatore assai apprezzato dalle parti di Viale della Liberazione non è un mistero, lo stesso Beppe Marotta, tra le righe, ha recentemente confermato il gradimento per il centrocampista offensivo del Monza cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta. Il fatto che sia un classe '99, italiano e con ampi margini di crescita sono argomenti più che convincenti per l'Inter, che in vista della prossima stagione vuole arricchire la colonia italiana e aggiungere qualità a un centrocampo che probabilmente perderà Stefano Sensi e vede in Davy Klaassen un punto di domanda.

Sulla carta Colpani dovrebbe essere il profilo che non è stato, per ragioni ormai note, Lazar Samardzic: giovane, talentuoso, in grado di ricoprire più ruoli. Un toccasana per Simone Inzaghi, che approverebbe il suo arrivo e già lo vedrebbe come mezzala di qualità per migliorare un centrocampo già di alto livello. Un giocatore che da tempo Piero Ausilio segue con attenzione anche personalmente, altrimenti lo fa osservare da vicino dai propri emissari per non perderlo mai di vista (uno scout era al Brianteo sabato scorso per Monza-Torino). E la stagione del giocatore bresciano conferma, con 6 gol e un assist, il suo valore e la sensatezza di un investimento per lui.

Investimento che sponda Monza dovrebbe essere di 20 milioni di euro, con apertura a una contropartita come il club brianzolo è solito fare. E i rapporti tra le parti sono molto buoni da tempo. Occhio però anche la Juventus, che si è messa in fila per Colpani e lo ha fatto osservare con grande interesse, consapevole che a centrocampo servirebbe cambiare qualcosa in estate. Proprio i bianconeri, in questo momento, potrebbero essere il principale ostacolo per l'Inter nella corsa all'ex Atalanta.