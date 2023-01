Ieri in campo è stato come sempre tra i migliori e dopo la partita tra i più scatenati nei festeggiamenti. Milan Skriniar continua a essere estremamente professionale e legato all'Inter, che ieri ha difeso nel derby ancora una volta con la fascia di capitano, lasciando poi l'onore di alzare la Supercoppa a Samir Handanovic. Ovviamente dopo la finale di Riyadh l'argomento principale legato ai nerazzurri rimane il rinnovo dello slovacco. In tal senso, l'incontro per aggiornarsi con l'agente era previsto dopo la stracittadina araba, ma non esiste alcun appuntamento fissato in agenda tra le parti. Ergo, è impensabile che ci sia una deadline per una risposta definitiva all'offerta da 6 milioni netti più 500 mila euro di bonus fatta dal club lo scorso novembre.

Da allora Skriniar è rimasto sulle sue, l'argomento non è stato più affrontato ma da quanto filtra la cifra messa sul piatto dall'Inter non è sufficiente per ottenere la firma del giocatore. Il quale è atteso a Parigi per la prossima stagione, visto che la proposta da 9 milioni rimarrà valida fino a maggio o almeno fino all'eventuale rinnovo con i nerazzurri. Il PSG infatti non ha fretta, a gennaio non farà grossi investimenti ma in estate interverrà sul reparto difensivo, posta la scadenza del contratto di Sergio Ramos. Ottenere Skriniar a zero sarebbe un gran colpo per i parigini e se in Viale della Liberazione vogliono scongiurare questo rischio dovranno alzare l'asticella.