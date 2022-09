Non si fermano le voci di mercato attorno a Robin Gosens. Nonostante la sua dichiarata voglia di continuare nell'Inter, l'esterno tedesco potrebbe già lasciare Milano a gennaio. D'altronde, con Inzaghi fin qui lo spazio resta risicato e i nerazzurri sperano che vada al Mondiale per rilanciarsi e mettersi in vetrina.