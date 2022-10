Il suo prestito terminerà il 31 dicembre di quest’anno, ma con un contratto in scadenza con i nerazzurri sei mesi più tardi (nel giugno del 2023) urge trovare una soluzione per quel che sarà. Impossibile senza rinnovo – per ovvi motivi - una permanenza al Tigre, dove l’allenatore Diego Martinez farebbe carte false per una sua permanenza, ogni strada è percorribile. Da una cessione definitiva al miglior offerente (qualora arrivasse una proposta ritenuta congrua) o ad un rientro a Milano (da quinta punta, difficile ma nel calcio mai dire mai) ogni ipotesi per il momento non può essere esclusa. Colidio, dopo l’addio all’agente Cosentino, ora è gestito dal procuratore Hernan Berman, che ha contatti molto forti in Sud America e in MLS. In ogni caso, come anticipato, sono previsti nel prossimo futuro i contatti tra la parti per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa.