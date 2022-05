Paulo Dybala che esce dallo spogliatoio dell'Inter durante il match al Meazza organizzato da Eto'o: potrebbe non essere l'ultima volta che vediamo questa scena. Eh già, perché l'argentino è davvero vicino all'accordo con i nerazzurri dopo il divorzio dalla Juventus.

Con la Roma nessun incontro. La prima offerta interista alla Joya era stata 5,5 milioni più 500 mila di bonus: rifiutata. Poi 6 netti più 500mila di bonus: rifiutata anche quella (QUI IL NOSTRO ULTIMO AGGIORNAMENTO). Il vertice di oggi, secondo quanto risulta alla nostra redazione, ha partorito un'ulteriore offerta ufficiale da parte del club: 7 milioni comprensivi di bonus (per lo più facili) per tre anni più opzione per un quarto anno. Adesso tutto viene rimesso alla scelta di Dybala. E solo una svolta clamorosa e inaspettata sembra poter intralciare i piani di questo matrimonio ormai prossimo alla celebrazione.

