Se l'infortunio serio occorso a Bergamo a Benjamin Pavard non ha mandato in crisi l'ambiente nerazzurro c'è un motivo e ha un nome e un cognome: Matteo Darmian. Il jolly milanese ha confermato ancora una volta di non essere da meno del campione francese e già al Gewiss Stadium è riuscito a essere decisivo a partita in corso. Poi la prestazione a Salisburgo da esterno e da braccetto di destro e quella contro il Frosinone, ancora una volta tatticamente multisfaccettata. Il classe '89 ex Manchester United ha un contratto in scadenza a giugno ma c'è un'opzione per il rinnovo che scatta raggiunto un certo numero di presenze. Che, visto l'infortunio del pari ruolo Pavard, Darmian non faticherà comunque a raggiungere.

La novità sarebbe un'altra: la dirigenza nerazzurra, ovviamente soddisfatta del rendimento del jolly difensivo nerazzurro, sta pensando di anticipare i tempi e proporre un nuovo contratto senza attendere che scatti l'opzione. Magari un altro anno assicurato con possibilità di aggiungerne un'altra, per arrivare ad altre due stagioni in nerazzurro, fino al 2025 quando il giocatore avrà 36 primavere. Segnale di estrema fiducia nei suoi confronti, fiducia ben riposta considerando il rendimento in campo e un comportamento da grande professionista fuori, senza una parola fuori posto e senza pretendere qualche minuto in più in campo.

Tra le parti c'è già stato un pour parler in tal senso e nelle prossime settimane il discorso dovrebbe essere approfondito in modo determinante. Per la gioia di Darmian, ma anche dei compagni di squadra che lo adorano e dei tifosi che si fidano di lui ciecamente.