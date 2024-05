Ieri pomeriggio al Picco di La Spezia, per assistere alla partita tra i padroni di casa e il Venezia, incrocio decisivo tra salvezza e promozione in Serie A, c'era anche un osservatore del Torino. Ufficialmente per valutare dal vivo la prestazione di Dimitris Nikoloau, difensore dello Spezia che piace tanto ai granata. I quali in vista della prossima stagione dovranno ricostruire il pacchetto arretrato, vista la scadenza dei contratti di Kogfi Djiji e Ricardo Rodriguez e il fine prestito di Matteo Lovato. A loro si aggiunge Alessandro Buongiorno, che è sul mercato e viene valutato 40 milioni di euro. Buongiorno che, è noto, piace molto all'Inter che sta studiando un'offerta gradita a Urbano Cairo.

E in questo contesto lo scout del Torino ha valutato anche la prestazione di Francesco Pio Esposito, classe 2005 di proprietà dei nerazzurri e autore di un gol molto importante contro il Venezia nel 2-1 che ha salvato i liguri e spedito ai playoff i lagunari. Il più piccolo dei tre fratelli Esposito potrebbe essere una carta da giocare nell'affare Buongiorno, anche se in Viale della Liberazione si cercherà di abbassare l'investimento cash inserendo nell'operazione il cartellino di Joaquin Correa, vecchio pallino del Torino, al rientro dal prestito a Marsiglia e con un solo anno di contratto rimasto. Difficile che la contropartita scelta possa essere Valentin Carboni, che per l'alta valutazione porterebbe a uno scambio quasi alla pari con il Torino.

Work in progress dunque, tra nerazzurri e granata si sta già ragionando sul giocatore da inserire nell'operazione Buongiorno, che ha espresso la sua preferenza in favore di un trasferimento a Milano.

