Avanti tutta per Gleison Bremer. Dopo il colloquio dei giorni scorsi, l'Inter vuole accelerare per arrivare all'intesa con il Toro. Non è un caso che per domani è previsto un nuovo incontro tra i nerazzurri e Paolo Busardò, entourage del brasiliano. Da Viale della Liberazione c'è l'intenzione di prendere il difensore imbastendo una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto così da poter alzare le cifre e arrivare ai 30 milioni cash senza però appesantire immediatamente il bilancio ma rinviare tutto al prossimo. I granata mantengono invariato il prezzo richiesto per il giocatore ma solo formalmente: se la richiesta è di 40 milioni, già a 35 milioni cash potrebbe arrivare il tanto agognato sì.