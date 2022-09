La luce in fondo al tunnel, con la speranza che il peggio sia davvero passato. E che il futuro possa essere più che roseo. Il giovane portiere Gabriel Brazao, ai box per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - pochi mesi prima aveva subito lo stesso infortunio, ma al ginocchio destro - sta lavorando alacremente per poter finalmente essere di nuovo abile e arruolabile. L’Inter aveva chiesto al Cruzeiro, dov’era in prestito, che l’estremo difensore potesse tornare anzitempo a Milano per seguire un preciso iter riabilitativo. Così è stato. E ora il brasiliano, giorno dopo giorno, si sta impegnando per superare definitivamente lo sfortunato periodo vissuto.