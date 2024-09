La nuova Champions League per l’Inter comincerà subito con la partita più attesa: il 18 settembre i nerazzurri faranno tappa in casa del Manchester City. Il Corriere della Sera, considerata l’assoluta fluidità vista con l’Atalanta con i movimenti offensivi dei difensori e i continui accentramenti di Dimarco, giunge alla conclusione che "Inzaghi stia cercando nuove versioni della sua creatura".

La sfida contro i Citizens arriverà dopo la trasferta di Monza, ma la buona notizia per Inzaghi è che a questa sosta avrà ad Appiano più giocatori del solito: Acerbi e Darmian non sono stati convocati dall'Italia così come Barella, che per una settimana si allenerà col naso fasciato dopo l’operazione al naso. A Milano ci resterà anche Pavard, mentre Calhanoglu e Bastoni verranno invece valutati dagli staff medici delle nazionali: da non escludere un loro rientro anticipato dopo gli affaticamenti accusati nel match con la Dea.

