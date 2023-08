"Arnautovic? Non è sul mercato, per noi è importantissimo". Le parole di Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, potrebbero frenare le intenzioni dell'Inter, ormai pronta ad alzare la posta fino a 10 milioni di euro per provare ad assicurarsi l’attaccante austriaco. Secondo il Corriere della Sera, l’impressione è che solo un’eventuale presa di posizione netta pro Inter del giocatore potrebbe rimescolare le carte e convincere i felsinei a trattare. Quel che è certo, aggiungono i colleghi, è che l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio chiuderanno il discorso centravanti nel giro di 24-48 ore. Arna resta in cima alla lista, ma Mehdi Taremi resta un'opzione parecchio gradita e credibile, pur essendo costosa: il Porto, con cui i contatti sono sempre continui, finora ha chiesto sempre 30 milioni di euro. Un gradino sotto c’è la carta Beto.

