Saranno diverse le operazioni che l'Inter ufficializzerà in settimana: Asllani, Bellanova, Lukaku. Come scrive il Corriere della Sera, però, gli occhi sono puntati anche su Dybala. Si aspetta la cessione di Sanchez, mentre potrebbe non servire nell'immediato un addio di Dzeko o Correa. Quanto al cileno, "per ora nessuna trattativa concreta a livello di «buonuscita» con il cileno, che probabilmente aspetta di individuare prima una soluzione gradita dal punto di vista personale", si legge ancora sul quotidiano.