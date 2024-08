L'Inter fa sul serio per Federico Chiesa. Dopo le parole di Thiago Motta, che ha escluso l'azzurro dal progetto della nuova Juventus, il club nerazzurro è tornato a valutare seriamente la possibilità di acquistare l'attaccante. Come riportato dal Corriere della Sera, l'idea di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio era di prendere il calciatore a parametro zero tra un anno, quando si sarebbe chiuso il suo accordo con la Juventus.

Ma gli ultimi eventi hanno cambiato le carte in tavola: l'Inter è pronta a cogliere l'occasione anche subito, ovviamente a cifre accessibili. La Juve potrebbe accettare un'offerta vicina ai 15 milioni di euro, ma i nerazzurri sperano di poter tirare sul prezzo ora che l'ex Fiorentina è stato platealmente messo sul mercato.