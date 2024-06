La possibile cessione di Hakan Calhanoglu al Bayern Monaco permetterebbe all'Inter di mettere in cassa una plusvalenza monstre. Il turco, arrivato in nerazzurro a costo zero da svincolato, può essere sacrificato solo per un'offerta irrinunciabile (dalla Turchia parlano di 70 milioni, RILEGGI QUI). Ma quale sarebbe l'impatto a bilancio dell'operazione? Se lo chiede come al solito Calcio e Finanza, ricordando che il valore di Calha a bilancio al 30 giugno 2023 (ultimo dato ufficiale disponibile) era pari a 841mila euro, per un costo storico di circa 2,4 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2027 spinge il sito alla conclusione che il valore netto a bilancio del turco dovrebbe essere sceso intorno ai 631mila euro, una cifra che permetterebbe all'Inter di iscrivere una plusvalenza quasi totale in caso di cessione.

Ecco la potenziale plusvalenza secondo la tabella di CF:

Cessione a 50 milioni di euro – plusvalenza per 49,4 milioni di euro circa

Cessione a 60 milioni di euro – plusvalenza per 59,4 milioni di euro circa

Cessione a 70 milioni di euro – plusvalenza per 69,4 milioni di euro circa

Ma non è tutto. "Considerando l’ingaggio e la quota ammortamento (seppur minima) il club nerazzurro con l’addio del centrocampista turco risparmierebbe oltre 12,2 milioni di euro", ricorda CF.

