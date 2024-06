Le voci sul futuro di Hakan Calhanoglu continuano a rimbalzare dalla Germania all'Italia, passando ovviamente per la Turchia. Ed è proprio dalla terra del centrocampista dell'Inter che arriva un altro importante aggiornamento su quella che negli ultimi giorni è diventata una vera telenovela di mercato: secondo i colleghi di Fanatik, il Bayern Monaco "si prepara a offrire 70 milioni di euro" al club nerazzurro per il trasferimento di Calha in Bundesliga.

Un'offerta che a Milano prenderebbero eventualmente in seria considerazione, tenendo conto del fatto che l'attuale numero 20 è arrivato a costo zero (e genererebbe una pusvalenza pesante), ha 30 anni e un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione. Le indiscrezioni parlando dei bavaresi, che finora non hanno avanzato nessuna proposta ufficiale all'Inter, pronti a garantire al giocatore un contratto da 8 milioni di euro più bonus a stagione per 4 anni.

Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için Inter'e 70 Milyon Euro teklif etmeyi hazırlanıyor. pic.twitter.com/PZg1A8KWd9 — Fanatik (@fanatikcomtr) June 24, 2024

