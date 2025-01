Marcus Thuram a grosso rischio per la finale di lunedì con il Milan. E allora è pronto Mehdi Taremi. Come spiega stamane il Corriere dello Sport, lo stop del francese resta l'unica nota stonata per Inzaghi dopo la semifinale con l'Atalanta: l'indurimento all'adduttore sinistro rischia di far saltare l'ultimo atto della competizione al numero 9, il miglior interista della stagione.

Se necessario, gli esami strumentali verranno eseguiti oggi per capirne di più sull'entità del guaio fisico e dare una risposta definitiva all'allenatore in merito alle possibilità di impiego, conferma il quotidiano romano. Qualora non dovessero esserci evoluzioni in senso positivo, difficilmente la punta transalpina scenderà in campo nella finale di lunedì anche per evitare qualsiasi rischio di ricaduta in vista del rientro in Italia per i prossimi impegni. Al momento - secondo il CdS - le possibilità per Thuram sono basse.

Al suo posto si scalda Taremi, già subentrato in semifinale contro l'Atalanta. Data l'importanza di una sfida secca che assegna il trofeo, per l'ex Porto si tratterebbe di una chance più che mai da sfruttare per dare una sterzata a una stagione al di sotto delle aspettative. Più dietro Correa e Arnautovic.