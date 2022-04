Secondo il Corriere dello Sport, le indicazioni in casa Inter per il prossimo mercato estivo sono chiare: saldo positivo attorno ai 60-70 milioni di euro più una sforbiciata al monte ingaggi del 10-15%. In poche parole, sarà di nuovo una sessione da affrontare con intelligenza, magari ricorrendo al sacrificio di uno o due pezzi da novanta. Un po' quello che è accaduto un anno fa. Tra i nomi "a rischio" ci sono Bastoni, Skriniar, Barella e, soprattutto, Lautaro. Dipenderà tanto dalle offerte che arriveranno.