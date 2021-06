Dopo averlo lasciato andare all'Everton per 35 milioni di euro, adesso il Chelsea rivorrebbe Romelu Lukaku. Lo confermano in Inghilterra dopo le indiscrezioni circolate in Italia. E lui? Cosa vuole fare Big Rom? Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter considera il belga l'ultimo dei cedibili, con una valutazione di 120 milioni di euro. Tutti, ad Appiano, sono convinti che il numero 9 resterà in nerazzurro, perché questo è il suo desiderio, confermato già sia alla dirigenza che allo stesso Simone Inzaghi. "Ma c'è di più: sui social e sulla chat dello spogliatoio è tra i più attivi, parla da leader e non risparmia le battute. Anche all'amico Lautaro Martinez che conta di avere al suo fianco il prossimo anno - riferisce il Corsport -. Non è un pressing vero e proprio perché firmi il rinnovo del contratto con l'Inter, ma diciamo... un incentivo. Sotto questo profilo l'ex United è stato rassicurato dalla società: obiettivo di Zhang è quello di costruire anche nel 2021-22 una squadra competitiva con gli stessi due attaccanti titolari".

Chiaramente, però, molto passerà dalla volontà dell'argentino e dal mercato. Per il momento, nessuna offerta seria è arrivata in sede per il Toro. Lukaku, invece, dal prossimo anno vedrà il suo stipendio schizzare a 8,5 milioni a stagione più bonus. "Tanti soldi, ma la cosa più importante è l'assicurazione che Rom ha dato di voler restare", sottolinea il quotidiano romano.

