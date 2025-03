L'Inter è... pazza di Paz. Secondo quanto conferma il Corriere dello Sport, in casa nerazzurra c'è unanimità sul nome di Nico Paz, talento argentino del Como letteralmente esploso in questa stagione. Ma c'è l'inghippo del patto tra il club allenato da Fabregas e il Real Madrid. Nel frattempo, grazie agli ottimi rapporti tra Zanetti e Paz senior, Ausilio e Marotta si sono portati avanti con i dialoghi.

"Il club di Viale della Liberazione vuole sfruttare questa posizione di vantaggio, ma dovrà intavolare un dialogo con il Real Madrid per capire le intenzioni del club spagnolo, che si trova davanti al bivio di poterlo mandare altrove o tenerlo per un altro anno in riva al lago - si legge -. Le merengues vantano la recompra e il 50% in caso di futura vendita, ma possono anche riprendersi il cartellino per 9 milioni l’estate prossima, 10 nel 2026 e 11 nel 2027", com'è noto.

L'Inter - secondo il quotidiano romano - ha due strade per portare Paz a Milano: puntare su un prestito oppure su una cessione a cifre importanti, con il rischio che possa restare in ballo anche la già citata recompra. Non sarà semplice, ma gli sforzi dei dirigenti nerazzurri si concentreranno su questo obiettivo per provare a metterlo a disposizione di Inzaghi. IIl tutto senza dimenticare che il Como sulla carta ha la possibilità di mettere sul tavolo tra i 20 e i 25 milioni, con l’obiettivo di cancellare qualsiasi opzione nelle mani dei madrileni.

L'idea di Inzaghi sarebbe quella di plasmare il talento del classe 2004 come mezzala offensiva, un po' 'alla Luis Alberto' per intenderci. Ma tutto passa da Madrid.