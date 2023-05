All'Inter basta conquistare un punto oggi per tenere l'Atalanta a distanza di sicurezza ed avere la certezza di un posto nella prossima Champions League. La testa dei nerazzurri è sul match di San Siro contro la Dea, poi la concentrazione sarà tutta sull'appuntamento di Istanbul e sul sogno Champions. Una volta terminata la stagione scoccherà anche l'ora di decifrare il futuro di Simone Inzaghi, con il divorzio dato per certo ad un certo punto della stagione ma ora lontano. Almeno stando alle parole della dirigenza nerazzurra e del tecnico piacentino.

Secondo il Corriere dello Sport nuovi cambi di rotta, arrivati a questo punto, sarebbero sorprendenti, con il rinnovo di contratto in scadenza nel 2024 tra le priorità segnate in agenda. A prescindere da come andrà a finire la stagione, "dirigenza e tecnico dovranno sedersi a un tavolo per capire non se, ma come andare avanti - scrive senza mezzi termini il giornale romano -. Incomprensioni e turbolenze, infatti, non sono mancate nel corso di questi mesi. Ed è il caso di appianare ogni divergenza, per iniziare la nuova annata senza scorie e con l’idea e di non rivivere lo stesso tipo di situazioni. Chiaro che l’obiettivo, da mettere subito in chiaro, sarà la caccia dello scudetto e della seconda stella. Tuttavia, ci sarebbe anche un’altra questione di affrontare. La linea di Marotta, infatti, è sempre stata quella di non cominciare la stagione con un allenatore in scadenza. Non a caso, il contratto di Inzaghi è stato rinnovato la scorsa estate. Vuole dire che accadrà anche stavolta? Beh, qualora l’Inter conquistasse la Champions, sarebbe più che scontato. Senza la Coppa dalle Grandi Orecchie, magari, qualche discussione in più sarebbe necessaria...", chiosa il Corsport.

