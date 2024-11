In un Verona fin qui in linea con le aspettative, Reda Belahyane è senza dubbio stato finora una delle più belle sorprese. E le sue prestazioni non sono passate inosservate dalle parti di viale della Liberazione.

Il marocchino con cittadinanza francese è arrivato lo scorso gennaio in Veneto e, dopo un iniziale periodo di ambientamento, ha iniziato la sua crescita impetuosa. E così l'Inter si è messa in fila con le altre big per capire margini e costi di un'eventuale operazione. Secondo il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio lo stanno monitorando e ne seguono l'evoluzione proprio in ottica estiva. E domani pomeriggio, quando Verona e Inter si sfideranno per la tredicesima giornata, lui sarà senz'altro uno degli osservati speciali.

La concorrenza delle altre big italiane è reale, ma tutto - secondo il giornale - si giocherà su chi riuscirà a convincerlo della bontà del progetto offerto. "Se Asllani non dovesse fare lo step in avanti che tutti si augurano dalle parti di Milano, ecco che allora il marocchino potrebbe essere attratto dall'idea di diventare il vice di Calhanoglu", si legge.



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!