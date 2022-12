Il Manchester United irrompe su Denzel Dumfries. La notizia è del Corriere dello Sport, che aggiunge con forza i Red Devils alla corsa per l'esterno olandese dell'Inter, diventato uno dei desideri di mercato maggiori delle big d'Europa. E i nerazzurri non possono non essere contenti della discesa in campo del club di Manchester, il che può aprire un'asta ghiotta con il Chelsea: si parte da 50 milioni e l'obiettivo dei nerazzurri è arrivare o addirittura superare i 60. E occhio anche al Tottenham...