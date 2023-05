Ritorno a notte fonda a Milano tra balli e canti dopo la vittoria della Coppa Italia. Ma oggi è già giornata di vigilia per l'Inter che domani con l'Atalanta intende chiudere ogni discorso relativo alla qualificazione Champions. Inzaghi dovrà gestire le fatiche di coppa e a centrocampo sarà con la coperta corta.

"Con un punto la qualificazione alla prossima Champions sarà matematica - ricorda il Corriere dello Sport -. Non è da escludere un turn-ver più ridotto stavolta. In attacco ci sarà Lukaku. A centrocampo, senza Mkhitaryan e Gagliardini, è da capire se Asllani possa dare fiato a Brozovic". Difficile: il croato parte in vantaggio.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.

