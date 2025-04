L'Inter ha preferito rimanere la notte in Germania e solo stamattina rientrerà a Milano con un charter da Monaco. Ma dal Corriere dello Sport arrivano buone notizie in vista del match di ritorno che riguardano l'infermeria.

Secondo il quotidiano romano, il recupero di Taremi è scontato, mentre quello di Dumfries resta in dubbio: lui avrebbe fatto comodo ieri sera all’Allianz Arena e sarebbe indispensabile a San Siro. "Non è sicuro il suo rientro, ma neppure si può escludere - si legge -. Lo staff medico tenterà di restituirlo in tempo utile a Inzaghi, che avrà almeno un cambio in più a centrocampo, perché Asllani ieri ha scontato un turno di squalifica. Barella, Bastoni e Pavard erano in diffida. Dimarco, lasciato in panchina, quasi certamente verrà risparmiato contro il Cagliari per averlo più fresco con il Bayern. Simone, per quanto possibile, cercherà di aumentare le rotazioni. Frattesi, De Vrij, Zalewski e Arnautovic sono i primi nomi da tenere in considerazione per l’anticipo di sabato a San Siro. Poi si vedrà, perché il tecnico è costretto a navigare a vista".