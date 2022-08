Il Corriere dello Sport analizza le mosse dell'Inter sul mercato ad una settimana esatta dall'inizio del mercato. Il quotidiano inizia il suo pezzo spiegando che il club nerazzurro non ha ancora depositato la risoluzione del contratto di Alexis Sanchez perché il cileno non ha sciolto i dubbi sul trasferimento al Marsiglia . "Ieri mattina il Niño Meravilla non era alla Pinetina per l'allenamento e insieme al suo agente, Felicevich , ha incontrato i dirigenti francesi, decisi a vincere le sue ultime resistenze - si legge -. L'ex United, infatti, pur avendo un accordo di massima con l' OM , continua a sperare in un'offerta di una big, per esempio il Barcellona". La risposta ai francesi potrebbe comunque essere positiva entro il weekend. L'Inter comunque attende gli sviluppi con serenità per un motivo preciso: anche se Sanchez resterà fino al 30 agosto "ha definito l'incentivo all'esodo e alla cifra pattuita (poco meno di 7 milioni lordi) non dovrà aggiungere la mensilità di agosto".

In uscita si scalda la pista che potrebbe portare Andrea Pinamonti al Sassuolo. In caso di fumata bianca con il Napoli per Raspadori, "Carnevali ha già fatto sapere che si "butterà" su Pinamonti, con il cui entourage ha allacciato frequenti i contatti - assicura il Corsport -. L'attaccante di Cles si era promesso all'Atalanta, ma non dirà di no al club neroverde che segue pure Casadei", sempre nel mirino del Chelsea: l'Inter vorrebbe mantenere la recompra sia sull'attaccante che sul centrocampista. Nessuna novità per Denzel Dumfries (valutato 50 milioni), con Singo del Torino in cima alla lista dei preferiti in caso di addio dell'olandese. Possibile nuova esperienza in Ligue, invece, per Lucien Agoume. "Dopo l'annata al Brest ci sono altre due squadre transalpine che lo hanno chiesto", riferisce il giornale romano.

Per quanto riguarda le possibili entrate, invece, ieri l'agente Federico Pastorello ha proposto Francesco Acerbi: il difensore della Lazio non è considerato un'opzione dalla dirigenza nerazzurra. Se non si dovesse trovare niente di meglio, però, non è escluso che possa trattarsi di un affare last minute e in prestito.