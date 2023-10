Il futuro potrebbe vedere due stadi separati, uno per club; ma intanto, il presente vede Inter e Milan ancora insieme a San Siro e nel consorzio M-I Stadio, la società partecipata al 50% dai due club milanesi per la gestione del Giuseppe Meazza, il cui accordo con il Comune di Milano scadrà nel 2030, con possibilità di rescinderlo per le parti due anni prima della scadenza. Nel frattempo, ci sono i costi di affitto e manutenzione dell'impianto da portare avanti. Nei giorni scorsi, ad esempio, secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, l’area sport del Comune di Milano ha approvato le cifre per quanto riguarda il cosiddetto “scomputo opere”, ovverosia quanto il Comune “restituisce” ai due club per le spese di manutenzione rispetto all’affitto annuale. Si legge: "A far tempo dal 2017 il canone è stato ripristinato nelle due quote originarie: 53,30% quota monetaria e 46,70% quota a scomputo opere; la quota di canone a “scomputo” può essere sostituita dall’esecuzione di interventi di Manutenzione straordinaria, di Innovazione e di attività strumentali strettamente connesse (aggiornamento catastale e monitoraggio strumentale permanente)”.

Nei giorni scorsi, così, è stata approvata la spesa complessiva per quanto riguarda i corrispettivi a scomputo per Inter e Milan: la cifra complessiva è pari a “6.079.938,68 (I.V.A. al 22% inclusa) euro, di cui 3.039.969,34 euro a favore di F.C. Internazionale Milano Spa e 3.039.969,34 euro a favore di A.C. Milan Spa". Sono nella sostanza le somme che Inter e Milan spendono nel corso dell’anno 2023 per interventi di manutenzione straordinaria sul Meazza e per eventuali aggiornamenti sulla struttura.

