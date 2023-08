Benjamin Pavard non si sta allenando in questi minuti con il Bayern Monaco. Un altro indizio che certifica il sempre più probabile arrivo del difensore transalpino all'Inter. Lo riferisce la Bild. Ormai Pavard è di fatto un separato in casa a Monaco. Dietro le assenze dagli allenamenti di ieri e oggi c’è anche una situazione ormai vicina alla conclusione che tutte le parti in causa si augurano. Lunedì dovrebbe essere il giorno buono per lo sbarco a Milano, ha evidenziato stamattina La Gazzetta dello Sport. Si attende di capire comunque se la motivazione ufficiale sarà ancora il mal di schiena di cui il difensore soffrirebbe da ieri.

️ Auch heute fehlt #Pavard im Training des #FCBayern. — Nico Linner (@linner_nicolas) August 26, 2023