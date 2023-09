Avvio al rallentatore per il Monza, ma l'ad Adriano Galliani non vuole fare drammi. Intervistato da Sport Mediaset, il dirigente biancorosso spiega: "Il calendario è quello che è. Non si sa se è meglio incontrare le squadre forti prima o dopo. Nelle prime tre partite c'erano due trasferte molto difficili: una a Milano con l'Inter, l'altra a Bergamo con l'Atalanta. Le abbiamo perse entrambe, ma giocando a calcio. In casa invece abbiamo vinto la partita alla nostra portata con l'Empoli. Non vedo nessun segnale di allarme. Abbiamo fatto il nostro, ora speriamo di fare bene alla ripresa perché ci sarà una gara importante contro il Lecce. L'anno scorso abbiamo fatto tanti punti con le grandi. Quest'anno però ci conoscono e penso che ne faremo meno, ma spero e credo che ne faremo di più con le squadre medie. Rcordiamoci che un anno fa abbiamo perso le prime cinque partite. Abbiamo un allenatore bravissimo".

Galliani sottolinea anche una defezione importante in confronto alla scorsa stagione: "Rispetto all'anno scorso abbiamo perso Carlos Augusto, ma non si potevano bloccare le legittime ambizioni di un ragazzo che voleva giocare la Champions. Il Monza è la squadra che fa giocare più italiani. Noi cerchiamo persone del nostro territorio. Colombo è nato a Vimercate e quindi avremo il centravanti brianzolo doc". Infine una battuta sulla grande sfida Inter-Milan alla ripresa del campionato: "Il derby? non vi dico per chi tifo...".

