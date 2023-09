Didier Deschamps, ct della Francia, ha di che sorridere dopo la vittoria sull'Irlanda, la quinta su cinque partite del girone di qualificazione a Euro 2024. arrivata anche grazie a un gol di Marcus Thuram, subentrato all'infortunato Olivier Giroud poco prima della mezzora di gioco: "E' normale che i nostri attaccanti siano dei goleador - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Marcus è entrato, non ha avuto tanti minuti a disposizione e ha segnato. Era arrabbiato anche con se stesso perché avrebbe potuto segnare di più. Questa cosa non mi preoccupa, contro l'Irlanda abbiamo avuto tre marcatori diversi tra andata e ritorno.

Il fatto di essersi sbloccato è un bene per Thuram. Diciamo che ho fatto un bel lavoro da allenatore vincente (ride, ndr). Marcus mi offre anche diverse opzioni".