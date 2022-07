"Io e Commisso vogliamo che Milenkovic rimanga, siamo un bel gruppo". Queste le parole del dg della Fiorentina, Joe Barone , durante l'evento riservato ai giovanissimi tifosi viola direttamente a Moena: "Però non sarà facile, vediamo cosa succederà se qualcuno verrà a bussarci dicendo di essere interessato a lui. Noi vogliamo che rimanga. Più i giorni passano e meglio è, ma non posso dare garanzie" riporta TMW .

Pronti per la Conference League?

"Non dormo la notte perché penso all'Europa, a portare i nostri colori in giro. Il primo passo è il 18 agosto, dovremo fare risultato in quelle due partite".

Chi il miglior acquisto?

"La Fiorentina... La nostra gioia è essere qua assieme a tutti voi".