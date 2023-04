Intervenuto in diretta su Telelombardia, il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa ha fatto il punto sul futuro societario dell'Inter. Escludendo a priori la possibilità di un ingresso di una cordata italiana: "Non ci credo molto, anche perché c'è bisogno di parecchi soldi. Gli unici compratori possibili possono arrivare dal Golfo Persico o dagli Stati Uniti. Andrea Radrizzani è un nome che si sente di tanto in tanto, però in Italia ad oggi non ha comprato nulla. L'Inter, poi, non ha solo il problema dei debiti: il nuovo compratore dovrà fare aumento di capitale per portare patrimonio nella società. L'operazione potrebbe quindi costare più di un miliardo".