Luis Henrique sogna l’Inter. E auspica, come del resto lo stesso club di Viale della Liberazione, di poter disputare il Mondiale per Club con i nerazzurri. Ad oggi manca l’accordo sulla valutazione del cartellino, quindi sostenere che l’affare sia vicino alla conclusione sarebbe sbagliato, anche perché più o meno ballano 10 milioni di euro (l’offerta è sui 20, la richiesta sui 30), ma gli attuali desiderata del ragazzo sono chiarissimi.

Secondo quanto appurato da FcInterNews l’esterno brasiliano ha già preso la sua decisione e punta ora a chiudere al meglio la sua esperienza in Francia, prima di volare eventualmente a Milano. Il fatto di poter raggiungere un top club come l’Inter, la possibilità di migliorare tatticamente e difensivamente nel campionato italiano anche per essere considerato dalla Nazionale verdeoro, l’opportunità di giocarsi il posto con Denzel Dumfries sulla destra, ma anche di poter dire la sua a sinistra, sono fattori, a livello sportivo, che hanno già convinto il calciatore a dire di sì ai nerazzurri.

Non ci sono nemmeno troppe remore sulla parte economica, tanto che si è convinti di arrivare sicuramente a dama (probabilmente con un quinquennale), con l’intesa definitiva che dovrà essere trovata, ma su cui in generale si hanno pochi dubbi (perché sostanzialmente avrà per forza un aumento dell’ingaggio oggi percepito oltralpe). C’è poi un particolare importante. Qualora il Bayern Monaco (che però ad oggi non è ancora andato oltre una richiesta di informazioni) o il Manchester United si facessero avanti concretamente per Luis Henrique, lui chiaramente accetterebbe con entusiasmo trattandosi di nobili europee. Ma se le offerte arrivassero da club medi di Premier League, o di altre leghe, la destinazione non sarebbe gradita, proprio perché il ventitreenne vuole mettersi alla prova in una squadra di livello mondiale. Come l’Inter.

I nerazzurri, dopo aver incontrato a Milano a inizio marzo chi cura gli interessi del classe 2001, continuano a mantenere vivi e costanti i contatti, consapevoli che Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, sarà comunque costretto a vendere alcuni pezzi pregiati della sua squadra prima del 30 giugno, causa fair play finanziario. I rapporti con l’Inter, vedi gli affari Joaquin Correa e Valentin Carboni, sono ottimi, motivo per cui tutto fa presupporre che si possa arrivare alla fumata bianca in un arco temporale piuttosto ristretto. Certo, le due società dovranno per forza di cose venirsi incontro, ma il fatto che Luis Henrique già oggi speri che l’affare vada in porto e sogni la maglia nerazzurra è un dettaglio non di poco conto.