"A 18 anni chiedo tutto quello che avevo a 16 e 17 anni, più il titolo che mi manca, la Champions e la Coppa del Mondo". Così Lamine Yamal ha dichiarato a Marca gli obiettivi per il suo futuro, a partire dalla stagione che verrà. "Non penso ai tanti anni che mi restano da giocare, voglio vincere ora. Dico ai culés che lotteremo e che la Champions League tornerà sicuramente a casa" ha continuato la stellina del Barça, quest'anno fermato dall'Inter di Inzaghi in semifinale.