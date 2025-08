Giorni tesi in casa Atalanta per la questione Lookman. Secondo Tuttosport, infatti, proprio le frasi pronunciate da Luca Percassi, ad dei bergamaschi, a margine della presentazione di Marco Sportiello hanno convinto Lookman a proseguire nel piano di rottura. Il giocatore, infatti, non si è presentato a Zingonia per la seduta di recupero. Una scelta che peserà nel rapporto tra le parti.

Ieri il calciatore ha poi cenato coi suoi agenti, tutti ancora convinti di voler chiudere l'operazione con l'Inter. Da Milano si riflette su un rilancio, ma non si vorrebbero incrinare i rapporti con l'Atalanta. In ogni caso il giocatore non sarà multato, la società bergamasca reagirà provando ad aprire nuovi canali con Atletico Madrid, Arsenal e Napoli.