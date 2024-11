Nonostante un problema al costato Yann Bisseck è riuascito a sfoderare una grande prestazione contro l'Arsenal, in assoluto tra i migliori in campo nel ruolo che solitamente è di Alessandro Bastoni. Serata in perfetta sintonia con un periodo felice per il tedesco, impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto che lo porterà quasi a raddoppiare l'attuale stipendio di 800 mila euro a stagione. Un premio per le prestazioni fornite e per la crescita esponenziale evidenziata sin dal suo arrivo due estati fa, che legittima il colpo d'occhio di Piero Ausilio e Dario Baccin, bravissimi a pescarlo in un campionato non proprio di prima fascia come quello danese.

Un'operazione di mercato che ha fatto scuola in casa nerazzurra, al punto da spingere la proprietà a chiedere nuovi colpi come quello del difensore nato a Colonia nel 2000. Non è un caso se per l'ex Aarhus siano arrivate offerte interessanti la scorsa estate, sempre rispedite al mittente con la convinzione che Bisseck debba ancora mostrare il meglio del suo repertorio. Ed è esattamente quello che sta accadendo.

Le notizie positive però non finiscono qui. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, ieri al Meazza, ad assistere a Inter-Arsenal, c'era anche un collaboratore di Julian Nagelsmann, CT della Nazionale tedesca. La motivazione ufficiale era osservare la prestazione di Kai Havertz, uno dei leader della Germania. Ma al contempo un occhio è stato gettato anche sulla prestazione di Bisseck, in odore di convocazione. E le referenze, al termine della partita, sono sicuramente state molto positive. La Nazionale maggiore dunque sarà il prossimo step nella carriera del centrale nerazzurro, in piena rampa di lancio. E non è un caso se in Viale della Liberazione abbiano accelerato le discussioni sul rinnovo: un giocatore così va blindato prima possibile.

