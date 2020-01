L’ufficialità dell’ingaggio di Christian Eriksen e le partenze di Gabriel Barbosa e Matteo Politano potrebbero rappresentare le ultime mosse di questo mercato di gennaio dell’Inter. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, a meno di ribaltoni delle ultime ore, in questo momento la squadra è ritenuta completa, specie per quanto riguarda il reparto offensivo, e pertanto non si ponderano ulteriori acquisti, compreso quello di Olivier Giroud, che avrebbe dovuto rappresentare l’innesto per riempire lo slot lasciato libero da Matteo Politano, oggi ufficialmente al Napoli. Nonostante l’intesa trovata da tempo con il giocatore, filtra ora pessimismo circa il suo arrivo, con l'Inter che ha bloccato tutto per il momento.

Nel frattempo, dall’Inghilterra arrivano voci di un inserimento proprio del Tottenham per il campione del mondo. Ciò non toglie, comunque, che l’Inter possa anche virare su altre piste sulla retta d’arrivo di questo mercato invernale, come ad esempio quella che porta a Fernando Llorente; un’altra idea last minute potrebbe essere Alessandro Matri, attualmente al Brescia.

Dietrofront anche per quanto riguarda la situazione di Matias Vecino. L’uruguagio, dichiarato sul mercato nei giorni scorsi e fuori dalla lista dei convocati nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, sarà invece regolarmente a disposizione domani per il match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Un’ulteriore conferma dello sconvolgimento dei piani nerazzurri, che oggi prevedono la permanenza del Mate nella rosa di Antonio Conte.