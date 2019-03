Sirene giallorosse per Piero Ausilio. Il responsabile dell’area tecnica interista è nella lista di James Pallotta per il dopo Monchi. Un corteggiamento avviato oltre un mese fa, ma al momento la priorità di Ausilio è e resta l’Inter.

SONDAGGIO INGLESE - Per questo finora i contatti non sono stati approfonditi, anche se la stima e l’interesse della società capitolina sono stati manifestati attraverso messaggi diretti e indiretti. Tra l’altro pure da Londra un club che è alla ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica avrebbe chiesto informazioni sul suo futuro (Arsenal, alla ricerca di un diesse). Ausilio, però, prima di ogni valutazione ha scelto di aspettare le mosse del nuovo corso interista.

SUMMIT - A breve, infatti, ci sarà un incontro con la proprietà e se le volontà collimeranno per l’ormai dirigente di lungo corso nerazzurro (da più di 20 anni è nel club) potrebbe profilarsi un prolungamento del contratto in scadenza nel 2020. Possibile l’estensione per un anno fino al 2021, ma non è da escludere che il contratto venga equiparato nella durata a quello di Beppe Marotta (2022). Un faccia a faccia che sciogliere le riserve sul nuovo estabilishment dirigenziale che dovrà riportare in alto l’Inter.

