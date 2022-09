Alla fine, Sebastiano Esposito è riuscito a trovare il suo primo gol con la maglia dell'Anderlecht, segnando la rete del momentaneo pareggio nel match che i Mauves hanno poi perso per 2-1 contro il Westerlo. Per il giovane attaccante di scuola Inter, però, è risuonato a lungo un coro a lui dedicato sulle note di 'Bella Ciao' dopo la rete che il ragazzo di Castellammare di Stabia ha festeggiato anche con un gesto polemico, un dito alla bocca come a voler zittire le critiche che lo hanno colpito nelle ultime settimane.

Esposito, però, è stato protagonista in negativo nell'azione del gol decisivo del Westerlo, perdendo il pallone dal quale scaturisce l'azione decisiva. A fine gara, il tecnico Felice Mazzù ha rimproverato i suoi uomini per la scarsa maturità dimostrata nella circostanza: "Sebastiano è giovane, dopo il pari è mancata a tutti la maturità. Dobbiamo restare con i piedi per terra piuttosto che festeggiare troppo a lungo questo gol". Dopo la partita, però, i cori per Esposito sono proseguiti mentre i suoi compagni sono usciti tra i fischi dei sostenitori giunti nella località delle Fiandre.