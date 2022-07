Ultimatum di Paulo Dybala all'Inter. Mentre dall'Argentina rimbalza la notizia dell'offerta formale da parte della Roma all'attaccante, in Cile, dove seguono la vicenda in ottica Alexis Sanchez, sostengono che la Joya, che ha un accordo con i nerazzurri, sia stanca di rimanere in attesa e abbia fissato una deadline prima di valutare altre proposte. Per En Cancha l'ex 10 della Juventus avrebbe indicato nel 20 luglio l'ultimo giorno in cui si riterrà ancora impegnato con l'Inter. Se per allora in Viale della Liberazione non avranno risolto la questione Sanchez, formalizzando l'accordo con l'argentino, lo stesso si siederà al tavolo di Roma e Napoli, le alternative più concrete in questo momento.